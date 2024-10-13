罷樑失敗　民進黨肯定罷團勇敢無畏壓力

民進黨回應罷免謝國樑未過。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日遭否決，民進黨發言人卓冠廷肯定公民團體與基隆市民在罷免過程中無畏壓力，勇敢站出來，表達對於謝國樑施政不滿的聲音。另外民進黨也提醒謝國樑，面對這樣的結果，不應感到歡欣，而是應懷抱警惕的心，專心回歸市政。此外，民進黨也提醒謝國樑與國民黨，面對整場罷免過程中爭議不斷，謝國樑與國民黨應更謙卑的回應市民不同的聲音。



卓冠廷首先肯定罷樑團體，這次基隆罷免案投票率達到50.44%，對比過去幾次罷免投票，算是相當高，代表基隆公民意識的覺醒。整場罷免過程在面對資源極度不對稱的情況下，仍充分展現公民自決的力量，讓大家看見並聽見基隆市民真正的聲音。而且在藍營強力組織動員的情況下，仍有將近7萬名的基隆市民在今天出門投下同意罷免票，這是很不容易的一件事。更足以證明，基隆市民不滿謝國樑的聲音，不容被忽視。



卓冠廷提醒謝國樑，這樣的結果並無法掩飾上任以來連續兩年施政滿意度的都吊車尾的事實，更無法掩飾將近7萬名的基隆市民在今天投下同意罷免票的結果。因此即便罷免投票沒有通過，謝國樑不應以此感到歡欣，而是應懷抱著警惕的心，傾聽不同意見的民意，專心回歸市政，尤其是風災後的重建工程，真正善待市民、善待基隆。



卓冠廷也想提醒謝國樑與國民黨，罷免過程中，各種惡意的不實指控，以及刻意挑起的政黨對立，甚至是各種疑似違反行政中立與選罷法的亂象，人民都看在眼裡，基隆絕非專屬於單獨一個人或是任一個政黨的，基隆是所有基隆人的基隆，若謝國樑與國民黨對此還是無法清楚認知，相信不滿的聲音不會因為今天的投票結果而被消失，而是更加強烈且大聲。