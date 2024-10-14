中評關注：罷樑未過間接表達對賴執政不滿

罷免基隆市長謝國樑未過關，未來若有大罷免潮，多位綠委也將成為罷免對象，藍綠對立將更嚴重。（取自謝國樑臉書） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）親綠團體發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，昨天投票確定未通過。這間接代表對賴清德與民進黨執政的不滿。



尤其之前山陀兒颱風造成基隆市部分地區淹水，民進黨卻放任網軍與側翼發動攻擊，加深當地民眾不滿。罷免投票前夕，賴清德未到基隆去加持罷免活動，應也是事先掌握罷免結果不如預期。接下來明年若民進黨仍要發動“立委”罷免潮，國民黨勢必反擊，綠委吳思瑤、吳沛憶等選區呈現五五波的綠委們，恐怕都要“挫勒等”（指擔心受怕）。



基隆市長謝國樑罷免案昨天投票，“中選會”表示，罷免案投票人數為31萬797人，投票率50.44%，同意罷免6萬9934票、占44.84%；不同意罷免票數8萬6014票、占55.16%，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決。



民進黨在本屆“立法院”席次並未過半，僅拿下51席。而國民黨52席，加上民眾黨8席，過了“立法院”一半57席。民進黨在本屆一開始，在國民黨與民眾黨聯手對“國會”改革等法案進行修法時，號召“青鳥”包圍“立法院”，首次發動確實有上萬“青鳥”飛出來。但隨著民進黨執政許多政策上被批評，“青鳥號召力”遞減。

