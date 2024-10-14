中評關注：反罷樑勝利對台灣政局有三大影響

國民黨主席朱立倫號召全黨力挺基隆市長謝國樑。（中評社資料照） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）13日登場的中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案未通過，讓藍營吃下一顆定心丸，此次勝利概括來說，可能將產生三個層面的影響，一是能讓藍營民代放開手腳，接下來針對各種修法以及監督“賴政府”的力道更加大；二、此為賴清德上任後的首度投票，某種程度等於是一次的民意調查，罷樑未成功有可能會讓“賴政府”對抗在野的態度稍放軟；三則是讓國民黨主席朱立倫穩住位置，有助明年主席連任。



此次罷免案投票人總數為31萬797人，投票人數為15萬6776人，投票率為 50.44%，有效票為15萬5948票，其中同意罷免票數為6萬9934票，佔44.84%；不同意罷免票數8萬6014票，佔55.16%，無效票為828票。有效票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決。



反罷樑勝利的結果，接下來影響的第一個層面，對藍營民代來說，能在第一波阻止罷樑成功，就能有效削減明年綠營結合側翼可能發動的“立委”大罷免潮之能量。由於國民黨在“立法院”有52席次為最多數，加上2席無黨籍和民眾黨8席“立委”能穩定過半，翻轉了過去八年民進黨輾壓在野的局面。

