中評關注：藍備戰大罷免潮　手握三張王牌

韓國瑜在罷免投票前一天親赴基隆為謝國樑站台。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日被成功擋下，但緊接而來的“立委”大罷免潮可能來襲，藍軍沒有喘氣的空間，必須積極備戰。



目前看來藍軍手握三張王牌可以抵抗罷免：一，修“選罷法”加嚴連署；二，死守總預算案對綠營施壓；三，“立法院長”韓國瑜的造勢人氣。



基隆市長謝國樑罷免案13日投票，投票率為50.44%，同意罷免6萬9934票，占44.84%；不同意罷免票數8萬6014票、占55.16%，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決，罷免案被擋下。



儘管罷樑案被成功擋下，但依照民進黨風格，鐵定不會因為一場挫敗而放緩腳步，綠營對藍委依然有可能發動大規模罷免，好翻轉藍營在“立院”內的多數優勢，對於很可能爆發的大罷免潮，藍軍的態度不可不慎。然而就目前看來，藍軍手上至少有三張王牌可與綠營抗衡。



第一，國民黨團在“立法院”上會期就已提案要修改“選罷法”加嚴連署條件，修正草案已逕付二讀，包括罷免提議人、連署人皆需附上本人身分證影本。且身分證影本記載資料不明或影印不清晰，不能辨認連署人姓名、出生年月日或身分證字號，會應予刪除。

