“枕戈待旦”成真　栗正傑：要演習了

枕戈待旦。旦中間是台灣島。(取自解放軍東部戰區微博) 中評社台北10月14日電／中國大陸解放軍東部戰區的微信公眾號於13日發布了一部戰訓短影音，強調“全時待戰、隨時能戰”。同時台國防部13日也表示，大陸遼寧號航艦編隊於駛入巴士海峽附近海域，預判可能進入西太平洋活動。對此，台陸軍退役少將栗正傑13日在政論節目表示，這影片一開始是潛艦跟軍艦出現，就代表是要圍台、封鎖台灣，結合海軍司令唐華所講的，就是蟒蛇戰略，圍困台灣。



栗正傑13日在政論節目《麥玉潔辣晚報》中表示，這個東部戰區發布的影片，事實上是針對賴清德雙十講話，百分之百確定的。這次遼寧艦進入巴士海峽，他覺得就是因應反介入/區域拒止，拒止美軍來台，很明顯就是做這個演習。



栗正傑也分析該影片，這影片一開始是潛艦跟軍艦出現，就代表是要圍台、封鎖台灣，結合海軍司令唐華所講的，就是蟒蛇戰略，圍困台灣；第二個我們看到他們的運油-20對殲-20空中加油，代表就是他反介入/區域拒止的作戰，很明顯是應付美軍。



栗正傑指出，再來看到兩棲登陸艦，這很明顯要實施登陸作戰，也就是制空、制海、登陸作戰，都在這影片中展示出來了。



此外，在解放軍東部戰區在微博發布戰訓影音中，有一幕出現“枕戈待旦”4字，其中“旦”字內竟出現台灣。栗正傑認為，通常成語講“枕戈待旦”，就是隨時準備作戰。