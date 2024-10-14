蔡英文訪英被迫延後？介文汲：國際政治現實

介文汲。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北10月14日電／蔡英文巡訪歐洲行程，原定10月中旬訪問英國。根據英國《衛報》報導，英國外交部要求蔡英文延期訪問英國，以免影響外交大臣拉米訪問中國大陸。前駐紐西蘭代表介文汲昨天指出，英國工黨政府積極要跟中國大陸改善關係，也寄望中國大陸投資，所以很輕易地就把蔡英文丟到一邊，這是國際政治的現實。



根據介文汲13日在政論節目《新聞大白話》中表示，英國工黨政府積極要跟中國大陸改善關係，外長下周去北京，中英關係有很大的突破，元首接觸預做安排，在今年年底G20上會面。



介文汲點出，英國為什麼會有這樣轉變，就是因為英國經濟情況太糟糕，現在能在海外拿出大筆資金，進行實體投資，甚至進行金融方面的投資，大陸是所有國家寄望的唯一對象。美國、日本、韓國狀況也不好，大陸還有5%經濟成長率，所以經濟不好的國家對大陸期望就很高，尤其是英國，英國退出歐盟以後，對經濟造成影響，遠大於它當初所想像的。



介文汲指出，英國現在狀況並不是很好，寄望中國大陸投資，所以很輕易地就把蔡英文丟到一邊，這是國際政治的現實，雖然蔡英文還曾留學英國，起碼有念過博士班，所以英國太不給蔡英文面子了。