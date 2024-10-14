基隆東岸商場爭議未解　罷免延長賽勝負未定

基隆東岸商場。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日揭曉，不同意票勝過同意票，謝國樑成功守住基隆。而基隆市東岸商場爭議未因謝國樑罷免案落幕畫休止符，市府雖然至今民事訴訟已4連勝，但謝國樑也因點交爭議被主富公司（NET）提告。地方人士認為，未來相關爭議的釐清，恐將成為罷免案“延長賽”。



根據《中時新聞網》報導，引發罷免案的東岸商場爭議，緣於民進黨籍前基隆市長林右昌任內以OT案（營運、移轉）依《促參法》招商，由大日得標自2016年起營運東岸立體停車場5年，起初建物為地上1層、地下4層，大日除負責經營停車場，並引進主富公司（NET）經營1樓空間，NET又再增建2至4樓，但因契約權責不明，NET主張擁有增建部分所有權，並向基隆地方法院訴請確認，今年2月市府點交給微風公司時，NET拒絕而爆發衝突。



後續市府與大日、NET的民事案件3度獲勝訴，NET因不滿東岸商場促參案審議結果由微風公司得標，聲請行政假處分，遭高等行政法院裁定駁回；NET再向“財政部”提異議，但“財政部”仍認定NET申訴無理由，形同市府在法律戰達成4連勝。



報導表示，東岸商場產權雖已移轉登記到市府名下，但NET今年9月4日向高院裁定以9000萬元(新台幣)？擔保，在產權官司確定前，市府不得改變建物現狀獲准。



刑事案件部分，基隆地檢署偵結大日對信二停車場、東岸停車場涉嫌行賄林右昌市府官員案並起訴多人，大日還被爆出在東岸商場做假帳，2016年短報營收818萬9543元，藉此免向市府繳納經營權利金486萬2031元，也遭檢方起訴。