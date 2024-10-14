謝國樑危機暫解　賴姪童子偉有望挑戰2026

基隆市長謝國樑（左一）與議長童子瑋（左二）。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑1罷免案投票結果遭到否決，提前為2026選戰掀起序幕。地方人士分析，謝危機雖然暫時解除，但支持與反對票數差距小，未來能否順利連任有待觀察。尤其民進黨籍基隆市議會議長、賴清德表姪的童子瑋動向備受矚目。童13日表示，不同意票比起2年前謝參選市長得票少了1萬770票，原因不在政治，就出在市政，隱約透露童子瑋未來的企圖心。



基隆市長謝國樑罷免案13日投票，同意罷免6萬9934票、占44.84%；不同意罷免票數8萬6014票、占55.16%，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決。



至於身為賴清德表姪的童子瑋，則被視為2026基隆市長選舉民進黨口袋名單。地方人士分析，童直到2020年才在蔡英文推薦下加入民進黨。此次罷免案，外界雖質疑他與罷樑團體的關係。但童站在議會制高點來質疑謝市府施政，反而替童累積在綠營的政治實力。



基隆市議會議長童子瑋13日表示，罷免結果反映市民的感受和提醒，希望謝國樑能看見和意識到問題所在。在基隆民風純朴、社會連結深厚的地方，要敢站出來對市長投下同意罷免票是很困難的，但民團卻在這次罷免投票中，讓將近7萬名市民選擇站出來投下同意票。



童子瑋指出，2年前謝國樑當選市長有9萬6784票，昨不同意票只剩8萬6014票。所以面對未來任期，謝應該及時修正、降低市民對城市的憂心。他更呼籲謝國樑不要對民間團體秋後算帳。



童子瑋提醒，這場罷免案提醒執政者要謙卑反省，放下政治爭鬥，專注市政。經過幾個月的動員和喊話，原先由市民發起的罷免案，對許多國民黨的支持者而言，已經視為藍綠對決氛圍。在罷免案的關鍵時刻，全台媒體關注司法案件和“國會”政治局勢，基隆市政議題被淡化，政治的對抗上升。