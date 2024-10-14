罷免潮不止？台中三藍委遭綠營鎖定

台中藍委廖偉翔（左起）、黃健豪、羅廷瑋遭點名罷免。（中評社 資料照） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案，13日以不同意罷免票多於同意票數，宣告罷免失敗，但似乎止不住罷免浪潮，台中市第四、五、六選區國民黨籍“立委”廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋均遭點名罷免，近日3個選區的罷免團體並分進合擊推動連署，力拼在明年2月本屆“立委”就任滿周年後，就有足夠連署數量發動罷免。



基隆市長謝國樑罷免案13日投票，總投票率為50.44%，同意罷免6萬9934票、占44.84%；不同意罷免票數8萬6014票、占55.16%，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決罷免。不過，該罷免案失敗，顯然未澆熄先前各地發起罷免“立委”的火苗。



台中市有罷免團體鎖定藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，近期並在臉書上成立社群，名稱分別是“台中覺醒─展翅廢翔”、“斷健行動─下架黃健豪”及“敲羅行動─下架羅廷瑋”。且三個選區的罷免團體甚至採取分進合擊的方式，相互支援，在同一個連署現場會就備有3選區不同的罷免連署書，透過打團體戰的方式，衝高罷免連署數量。



罷免團體甚至在謝國樑罷免失敗後，在臉書社群發文，號召民眾不要氣餒，強調台中市3藍委的罷免行動不會因而停擺。根據罷免團體的公告，接下來分別在10月18、25、26、27日周末時段，都會在捷運站、文心森林公園、IKEA商場等人潮聚集處宣傳連署。



值得注意的是，罷免團體的行動標語為“送走媽寶，台中更好，罷免盧媽三爛委！”顯然將廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋與國民黨籍台中市長盧秀燕掛勾，由於該三選區過去都是民進黨勝選，尤其第四選區、第六選區綠營更蟬聯2屆以上，但這次被藍營翻轉，政壇認為與盧秀燕的影響力有直接關聯，罷免團體鎖定“盧系“立委”發動罷免，針對性強。