圍台軍演　台官方：多艘海警船越“海峽中線”

中國海警2901、1305、1303、2102編隊，對台灣周邊海域開展執法巡查、巡航管控。(照:中國海警微博) 中評社台北10月14日電／大陸解放軍今天清晨5時許宣布，將結合陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東進行“聯合利劍-2024B”演習，強調“是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動”，對此，台灣“海巡署”指出，多艘大陆海警船跨越“海峽中線”，並滯留台灣海域，已成立應變中心，並調度線上巡防艦艇協同軍方對應監控。



解放軍東部戰區14日上午發動“聯合利劍-2024B”環台軍演，由於13日東部戰區在網上發布“枕戈待旦”戰訓短片，其中暗示將發動軍演練對台施壓。對此“海巡署”表示，已於第一時間成立應變中心，並調度線上巡防艦艇協同“國防部”應對監控。



中國海警局發言人劉德軍14日表示，海警2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊將環台島巡航管控，並強調“這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動。”



對此，“海巡署”14日表示，目前陸續偵獲大陆海警船異常動態，除多艘越過“海峽中線”外，並以船團方式於台灣北部、西南及東部海域滯留。海巡署強調，已做好充分準備，並提醒近期航經附近海域的商貨輪與漁船提高警覺。