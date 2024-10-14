綠發言人對ICG扣帽子？傳美方智庫圈不滿

民進黨新聞部主任兼發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電／“國際危機組織（ICG）”日前建議“賴政府”應該重申依據《“憲法”》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務一事。民進黨新聞部主任兼發言人吳崢回應，“國際危機組織”有介入台灣內政之嫌。根據媒體報導，吳崢此舉引起美方智庫圈不滿，醞釀公開抗議反擊。



知名的國際非政府組織“國際危機組織”9月26日在官網刊出名為“台海分裂擴大”的長篇報告，其中提到賴清德立場強硬，加劇了台海緊張局勢。報告建議賴清德應該重申依據《“憲法”》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。



根據《太報》5日報導，民進黨新聞部主任吳崢對於上述報告回應，“國際危機組織”自2008年起就協力中國國民黨操弄國際輿論，更無視賴清德延續蔡英文與國際協力確保現狀的事實。不僅是對台灣既有國際外交路線的嚴重扭曲，更有介入台灣內政、挑撥分化之嫌。



《太報》12日披露，對於吳崢形同“扣帽子”的說法，美方智庫圈不滿，醞釀公開抗議反擊。



報導指出，吳崢該篇回應，讓人擔心民進黨好不容易在國際戰略環境改變及蔡英文8年執政努力下，兩岸外交絕不讓美方有意外，所累積取得的台美關係“紅利”被破壞。猶如重回當年民進黨陳水扁執政末年，因屢操作公投議題，讓美方普視民進黨為“麻煩製造者”印象。即便是透過黨務系統發言，黨主席是賴清德，帳還是算到賴清德頭上，最後也是民進黨整黨一起揹。



報導引述知情人士說法稱，該智庫在蔡英文執政時期曾來台參訪，並獲得接待。吳崢要回擊的對象應針對國民黨的詮釋說法，怎能對智庫扣帽子？