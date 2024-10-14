謝國樑選後首日　馬不停蹄關心少年家事

基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日未通過，謝國樑14日一早就到基隆市政府繼續上班拚市政，關心少年家庭事件的處理，邀集兒童及少年事務處等單位開會，接續會與市府團隊討論市政方向，並進行地方拜訪行程，強調選舉已結束、回歸市政。



謝國樑今日上午8點45分抵達基隆市政府，大批媒體都在市府門口守候。謝國樑心情平靜，臉色沒有太多喜或憂，到2樓市長室後，接著9點就到2樓貴賓接待室，進行罷免案結束後的第一個行程，是與少年家事單位舉行“處理少年事件聯繫會議基隆府院會後討論會”。



謝國樑表示，第一個行程是邀集處理少年家事案件的團隊，開一些會議，這是他很關注的市政，也是他期待已久的會議。下午5點他會固定與市府團隊成員，討論還要努力的市政方向。另外還會有地方上的拜訪行程。



他強調，他會繼續將市政都做好，選舉期間也不敢怠慢市政，但心境上難免罣礙選舉，因此他希望台灣各界在短期內，別再有選舉，他會參考更多、更好的意見，虛心做好市政。



另外關於推廣基隆年輕人使用電動機車政策，謝國樑也說，現在持續推動電動機車2.0、3.0政策，逐年慢慢完成他的政見，會跟傳統機車行合作，服務基隆青年市民朋友，未來做更好，獲取更高滿意度。