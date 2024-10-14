圍台軍演再起　藍委黃仁譴責賴清德挑釁言論

藍委黃仁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）大陸解放軍今天清晨宣布對台展開“聯合利劍－2024B”演習。“立法院”“國防”外交委員會中國國民黨“立委”黃仁今天受訪表示，這是賴清德的“祖國論”加上“新兩國論”造成的後果，呼籲賴往後不要再做這些類似的挑釁動作，不要再借用“中華民國”的殼來拜“台獨”的祖先，這種不折不扣的“新兩國論”，嚴重挑起兩岸神經。



解放軍東部戰區宣布，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，在台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開“聯合利劍－2024B”圍台軍演。



黃仁今天在“立法院”受訪時表示，這次大陸軍方的圍台軍演是更加接近台灣，他之前在賴清德拋出“祖國論”後，就曾質詢“國防部長”顧立雄並示警，大陸對這些言論不是沒有反應，而是在等賴的雙十文告說了什麼。



黃仁提到，在雙十節後，大陸現在已定調，賴清德的言論就是挑釁，沒有半點溫和克制，因此才會有這次的圍台軍演。



黃仁說，要對賴清德的言論挑釁行為強烈譴責，希望民進黨政府能尋求兩岸和平的最大公約數，也希望大陸方面要保持克制。



現在面對大陸軍演，黃仁認為，軍方只能嚴陣以待，但也要秉持備戰不求戰，應戰不避戰，堅持意志，持續增強嚇阻戰力，以建構軍事力量及防衛韌性，有能力、有決心有信心確保我們“國防”的安全。