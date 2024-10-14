盧德允：解放軍這時演習　美方非常燒腦

資深軍事記者、台“國防部”前視察盧德允。（盧德允臉書） 中評社台北10月14日電／大陸解放軍發布“聯合利劍－2024B”圍台軍演，是否宣示對台採取“蟒蛇戰術”封鎖手段？資深軍事記者、前“國防部”視察盧德允14日表示，此舉已跨出“灰色地帶作戰”範疇，有升級武裝衝突之虞。



盧德允14日在臉書發文，目前觀察解放軍東部戰區發布的演習內容，在“對海對陸打擊”這點令人關切！大陸要用什麼方式“對海”、“對陸”實施“打擊”，這“陸”是指什麼地方？台灣本島？或是台澎金馬任何“中華民國”政府目前實質管轄的地方？



盧德允曾在軍事家 全球防衛雜誌（Defence International）擔任總編輯，聯合報記者、台“國防部”擔任新聞秘書。



盧德允強調，賴清德璦琿條約、祖國論等說法，再次挑動大陸敏感神經，大陸不表態不行。此時正值美國大選，美方自顧不暇之際，大陸祭出軍事演習，將令美方非常燒腦難過。美方接續將如何看待賴清德的兩岸路線，進而影響甚至干預，就是大陸希望達到的目的。可以說，這次軍演的對象，更針對美國，再來才是台灣。



盧德允表示，大陸如果欲加強力道，在“要港要域封控”這個部分，會不會以海上民兵、海警船對台船隻正常航行進行“騷擾”？甚至更進一步試圖“登船臨檢”？也就是所謂QUARANTINE，阻滯台海周圍正常海上交通、能源日常輸入、進出口貿易，升高緊張情勢，造成一般民眾恐慌，這是海軍司令方唐華所說“蟒蛇戰略”的最始初階。