大陸圍台軍演　藍黨團：國民黨執政不會發生

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）大陸解放軍今天清晨宣布對台展開“聯合利劍-2024B”演習。中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今天對此表示，呼籲中國大陸盡量克制，若台海要維持和平穩定，大陸不要繼續再有圍台軍演的出現，否則會失去台灣人民對大陸的信心。



黨團副書記長羅智強則批評民進黨政府，他強調，當然反對大陸對台灣的任何圍台軍演，但也要請教民進黨，在他們執政後整個防衛縱深一步步棄守，所謂的大陸軍機跨越“中線”還有圍台軍演，國民黨執政從沒出現過，民進黨有拿出任何對策來因應嗎？



解放軍東部戰區今指出，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，在台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開“聯合利劍-2024B”圍台軍演。



羅智強則說，反對任何對台灣的武力威嚇，也反對大陸對台任何圍台軍演，但也要請教民進黨，民進黨上台後，整個防衛縱深一步一步棄守，國民黨執政時，大陸不會越過台灣“海峽中線”，但民進黨執政後，整個“海峽中線”防衛縱深失去了。



羅智強提到，國民黨執政也不會發生大陸圍台軍演的出現，必須請問大陸已是第二次的圍台軍演，民進黨有拿出什麼措施跟方法來反制或因應嗎？請民進黨重視這些問題。