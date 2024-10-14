綠委執意推大罷免　謝國樑：盼別再仇恨衝突

基隆市長謝國樑接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日未通過，謝國樑選後14日上班首日受訪，針對民進黨籍“立委”許智傑稱藍委仍難避免明年大罷免潮，謝國樑回應，疲倦、累了，他希望自己是台灣少數的罷免案舉行的城市，無論是基隆或全台各地，都由衷期盼別再有仇恨、衝突。



謝國樑罷免案，昨日以不同意罷免票8萬6014票（55.16%）勝過同意罷免6萬9934票（44.84%）。謝國樑今早平常心抵達基隆市政府，在處理少年家事會議前，在1樓大廳接受媒體聯訪。



記者詢問，許智傑強調藍營仍難以避免明年的大罷免潮，另外基隆藍營基層也有提出罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋反制。



謝國樑強調，對基隆以及對周邊的團隊來說，已經疲倦了、累了，別再有任何衝突，基隆是有愛的城市，不是仇恨的城市，因此無論是基隆或全台灣各地，若不是特殊極端案例，他都由衷期盼，別再有罷免的情況出現，他希望自己是台灣近期少數的罷免案城市。



他還說，市政工作不敢怠慢，會完成明年基隆市府總預算、編列送基隆市議會審查。基隆市從沒投過罷免投票，過去1、2個月市民對不同意罷免投票，還是一知半解，因此他感謝每張票對他施政的肯定，至於有近7萬張罷免票，他都會認真積極看待，時時警惕。並會向媒體詢問罷免團體山海公民拆樑行動領銜人戴璟安的手機，15日下班前會致電，聽說戴要出國，那他也會等待返台後親自拜訪，深入討論市政，若要私下、不公開也行，他是非常有誠意的，希望作為明後年的施政參考。