陸圍台軍演　台退將吳國勝憂演習變實戰

台退役陸軍少將、國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月14日電（記者 張穎齊）賴清德雙十談話提出“新兩國論”後，大陸解放軍14日清晨宣布對台展開“聯合利劍–2024B”演習。台退役陸軍少將、中國國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受中評社訪問表示，賴清德的挑釁，恐將使台灣陷入火海，他很擔心演習恐變成實戰，當台灣人習慣、政府輕忽的時候，恰恰正是被攻擊的時機，呼籲賴的發言要克制。



吳國勝，出生於小金門，中國文化大學國際政治研究所博士，陸軍少將退役，歷任台灣北部地區後備司令部參謀長、“行政院”政務顧問、國民黨中評委、組發會副主委等。



吳國勝表示，相較於美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月來台，大陸進行圍台軍演，此次有逐漸加溫、擴大範圍與力度，方式更多，目標就是奪取台灣。由於賴清德在雙十文告上，發出祖國論等訊息，明顯有要對抗的針對性。



吳國勝說，大陸本就有計劃，現在是將規模提前，台海愈來愈危險，他很擔心從演習過程中，轉為實戰，在兵學的戰術、戰略應用上，達到欺敵效果，就像溫水煮青蛙一樣，突然殺個措手不及。先是讓台灣人一再習慣，軍方雖會緊張，但也可能以為是例行演習，就怕會放鬆警戒，恰恰就是陸方正式攻擊的時候。他認為最後一次的演習就會是實戰，絕對不能輕忽，請賴清德要克制、軍方要整備。



至於基隆被解放軍特別標註位置，吳國勝則說，從軍事戰略角度來看，因與基隆、基隆港沒直接關係，海軍會靠港的還有蘇澳、台中、花蓮港等，都是陸方所有可打擊的台灣導彈軍事基地，這些港都是解放軍鎖定的目標。



吳國勝向中評社表示，賴清德是個性堅硬的人，他認為會繼續挑釁大陸，但請不要這樣，賴不能拿全台2300萬人生命開玩笑，不能為了實現自己的政治主張、意識形態，而不顧台灣人死活，否則將會刺激陸方、從演習變成實戰，那台灣就陷入火海，發生死傷，他誠心呼籲賴清德冷靜一點、克制一下，為了台灣人福祉安全，要保護台灣人和平安定與安全才對。