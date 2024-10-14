碳費開徵　彭啟明喊話影響有限不必擔心

“環境部長”彭啟明受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電（記者 俞敦平）“環境部長”彭啟明今日在“立法院”接受媒體聯訪，針對碳費政策進行說明。他強調，碳費政策的目的是促進企業轉型與減碳，初期費率較低是為了減少對企業的衝擊，並強調這一政策符合國際趨勢，對房地產價格及電力價格的影響有限。



彭啟明今日在“立法院”接受媒體聯訪，對於將要正式開徵的碳費進行詳細說明。他表示，碳費的設計目的是鼓勵企業進行轉型，並在國際碳費制度下與全球接軌。初期的碳費費率較低，這是為了讓企業能夠逐步適應，以降低對其營運的衝擊。



彭啟明指出，對於大多數產業來說，碳費對其毛利的影響相對有限。以鋼鐵與水泥產業為例，碳費對其毛利影響約在1%至2%之間。他強調，全球推動碳費並非僅是為了增加稅收，而是為了因應國際減碳趨勢，因此預期碳費將逐步上升至2030年。此外，他提到國際市場的碳費價值已達數千元台幣，因此台灣未來也會逐漸與國際碳交易制度接軌。



在回應房地產業者關於碳費將導致房價上漲的擔憂時，彭啟明澄清，目前的計算顯示碳費對房價影響不到0.1%，並呼籲業者不必過度擔心。他同時強調，房地產業內部也有許多聲音支持政府推動碳費，認為碳費對建築材料成本的影響不大。



關於電力業，彭啟明解釋，雖然台電的排碳量會被納入碳費制度，但實際對電價的影響微乎其微。根據“環境部”的測算，碳費對電價的影響僅約0.00幾元，因此不會對電費產生明顯的漲幅。