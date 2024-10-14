台中議員曝軍方徵調活動中心屯彈　市府證實

台中市民政局長吳世瑋。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員劉士州今天在議會質詢指出，他接獲民眾陳情，“中央”有要求地方公所、宮廟等場所協助屯放彈藥等戰備物資，問市府是否屬實？民政局長吳世瑋答詢，證實軍方等單位有來洽談，後續還要會勘，未來有確切進度會向市民說明。劉士州表示，戰備物資屯在民間單位，市民會感到恐慌，市府應風險管理，據實以告，別讓市民蒙在鼓裡。



台中市議會14日召開定期大會，劉士州質詢提到，解放軍今天在台灣本島周邊實施“聯合利劍－2024B”演習，兩岸情勢嚴峻，社會大眾看在眼裡也會感受到程度壓力，近期他並接獲民眾陳情，社區鄰里恐怕變成軍方的彈藥庫，對應到兩岸當前對立氛圍，引起地方緊張。



劉士州說，據他瞭解，軍方近來打算徵用地方區公所、活動中心、宮廟等場所屯放彈藥等戰備物資，民眾非常恐慌，就怕這些戰備物資在地方，成為打擊標的，且這些戰備物資屯放的安全係數是否充足，民眾也相當關切，請問民政局有沒有這回事？



市府民政局長吳世瑋答詢表示，台中市神岡區公所確實有接到來自軍方等單位的洽談，對方表示，若未來有軍事演習的時候，可能會需要借用地方活動中心放置彈藥，但目前只是初步洽談，還未定案。



劉士州強調，相關資訊務必向市民揭露，攸關兩岸情勢甚至是戰爭風險的問題，茲事體大。吳世瑋說，“中央”的全民防衛政策，市府還是要配合，後續還要會勘後才會有具體方案，相關進度會持續對外報告。