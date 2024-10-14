罷樑失敗　黃國昌：民眾對賴新威權體制憤怒

左起，民眾黨“立院”黨團幹事長麥玉珍、總召黃國昌、“立委”林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）親綠團體發起的中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案13日遭否決，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌14日表示，有高達8.6萬的基隆市民投不同意票，這代表民眾對躲在背後的民進黨政府的憤怒，也是對賴清德領導的新威權體制重重投下否決票。



至於罷免新竹市長高虹安民間團體“罷免高虹安：風城安心上路”PO文“罷樑過後，罷安接力！”黃國昌說，他之前得到的消息，此團體是一個民進黨一個議員的助理在後面主導，不要學民進黨秘書長林右昌，明明就是民進黨在搞，還遮遮掩掩的想撇清關係，民眾都看得懂。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？”記者會，民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”林國成出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，對於民意的展現，所有的政治人物必須以最謙卑的心看待，在現行選舉體制設計下，不同意罷免的人要出來投票的誘因比較低，通常不會出來投票，但卻有高達8.6萬名基隆人投了不同意罷免謝國樑，這樣的結果對於躲在幕後主導罷樑的民進黨是一個強烈的警訊。



黃國昌解釋道，這代表基隆民眾對躲在背後的民進黨政府非常憤怒，可以說是對賴清德所領導的新威權體制，重重地投下了一張否決票。希望民進黨政府回頭是岸，不要繼續想操作社會對立衝突，從中謀取政治利益請“賴政府”回頭是岸，不要這樣子繼續惡搞下去了。人民真正在意的是民生經濟、安居樂業，賴清德從520上任到現在100多天，拿不出具體的執政成果、像樣的成績單，整天正事不幹，就不斷的製造對立衝突，想要移轉問題的焦點。