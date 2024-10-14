藍推修法提高罷免門檻　爭取本會期通過

國民黨團召開“基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案13日被否決，為避免惡質罷免一再發生，中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘今天表示，將積極推動“立法院”本會期先完成《公職人員選舉罷免法》罷免制度的修法，讓罷免連署比照“公投連署”、“正副總統選舉連署”的方式，需檢附上身分證影本以證明為真，加嚴連署，避免罷免連署錯假亂象再現。



此次謝國樑罷免案投票人總數為31萬797人，投票人數為15萬6776人，投票率為50.44%，有效票為15萬5948票，其中同意罷免票數為6萬9934票，佔44.84%；不同意罷免票數8萬6014票，佔55.16%，無效票為828票。有效票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，投票結果為否決。



國民黨團今天召開“基隆人力挺善樑 全力守護基隆人的幸福！”記者會，由林思銘、黨團副書記長羅智強、基隆“立委”林沛祥和“立委”許宇甄出席。



林思銘在會中針對本會期推動選罷法修法一事表示，從這次罷免案可觀察到，要操作罷免，以現階段選罷法規定來說非常容易，因為通過的門檻不高，加上審查過程有非常多問題。



林思銘說，國民黨團上會期本推動罷免門檻提高到50%，但後來改成門檻維持25%，但連署必須提供身分證影本，相關修法，不管是對民進黨或在野黨，都是朝進步方向在做，目的是讓罷免流程更加嚴謹，而不是利用死人的身份證字號也能參與連署，選務機關沒有量能詳實查核連署真實性，所以要從源頭來修正，相關法案會在這會期積極推動，希望避免這種反民主、不正當、毫無意義，且浪費公帑的罷免繼續發生。



林思銘提到，“公職人員選舉罷免法部分條文修正草案”上會期已逕付二讀，冷凍期已過，接下來待“立院”總質詢結束後，有望進行朝野協商，盼本會期完成三讀。