綠委吳思瑤籲在野“立委”　罷免就審總預算

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）針對基隆市長謝國樑罷免未過，接下來藍白陣營將可能修《公職人員選舉罷免法》。被藍軍點名罷免的民進黨“立委”之一吳思瑤今天受訪說，罷免是人民賦予珍貴的權利，台灣不只可以投票選人，還可以罷免投票，惡修選罷法是高度爭議性、對立性，不容許用任何方式沒收台灣民主。她也呼籲，在野黨不要怕罷免就要惡修選罷法，應該要趕緊審查總預算，“害怕被罷免就趕緊審總預算吧”。



身為黨團幹事長吳思瑤說，選罷法修正案藍白磨刀霍霍，上會期已經偷偷摸摸換會議室，把議事人員帶走，現在面對總預算無法審查，在野黨不是說民生優先嗎？惡修選罷法是高度爭議性、對立性，有比照顧人民福祉更急迫，更具社會正當性嗎？不要只顧政爭，不顧民生。



民進黨籍“立委”洪申翰表示，藍白陣營這段時間要修選罷法，不是為了民主理念是對於自己惡搞心虛，真的害怕人民憤怒，想要提高人民監督制衡他們的難度，動機非常清楚。基隆罷免案過後，又想要修改選罷法，擔心明年可能被罷免。因為種種惡行激起人民怒火，現在要提前修改選罷法，但罷免制度是監督政治人物的機制，基隆罷免案不過，不管結果如何都是基隆民主一課，這樣民主機制卻要被藍白聯手閹割，他們無法接受。



黨團書記長蔡易餘說，“罷樑”失敗但是看到罷免團體民主力量，對這件事情感到驚艷，對於公民團體展現氣度給予肯定，這也代表罷免門檻有難度，不管過去民進黨、國民黨或是民間團體發動的罷免都有成功失敗，證明現實制度是衡平狀態，國民黨昨天取得勝利，罷免是賦予人民權利，要剝奪是不合理。