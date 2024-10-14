呂禮詩：解放軍挑戰台島12浬推進戰略空間

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中10月14日電（記者 方敬為）針對解放軍“聯合利劍－2024B”演習，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，大陸從2022年對台“聯合戰備警巡”到這次2024B環台軍演，一步步剝奪過去的兩岸默契，從“海峽中線”到金馬地區的禁限制水域消失，研判這次將挑戰到台灣本島12浬範圍，以部署對台港口、區域風控的實質能力。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



對於台灣軍方的應處，呂禮詩，台軍方海空兵力，包括空軍幻象戰機及飛彈的妥善率偏低與各型機座艙比問題，始終無法解決，明年度年志願役官士兵的“預算員額”僅16萬749人，創新低，恐怕在應對解放軍常態化的聯合戰備警巡及“懲罰威懾”的聯合利劍系列軍演方面，台灣軍方已力有未逮。



解放軍東部戰區14日清晨宣佈對台展開“聯合利劍－2024B”演習，在台灣本島周邊海、空域展開軍演，大陸海警也配合展開環台巡航管控。解放軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東環台軍演，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。解放軍表示，演習是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾。



呂禮詩表示，解放軍已明確指出，軍演目的是針對“賴政府”謀獨行徑的反制，根據過去解放軍對台大規模軍事演練的經驗，大陸正在透過軍演行動，實質上的剝奪過去兩岸所建立起來的默契，未來兩岸之間的戰略空間，話語權將掌握在解放軍手中。



呂禮詩提到，從2022年的“聯合戰備警巡”到“聯合利劍－2024A”及這次的“聯合利劍－2024B”，每次都在逐步推進大陸對台的戰略空間，壓縮台灣應對反應的能力，“聯合戰備警巡”源於2022年8月美國時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍透過該行動宣告“海峽中線”消失，並開展繞台軍事行動常態化。