台酒急辦建國酒廠土地分割　藍委指高層施壓

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日在記者會上痛批台灣菸酒公司（台酒）於都審會尚未通過的情況下，急忙進行建國啤酒廠土地分割作業，質疑此舉破壞文化資產並迎合北科大的利益。她懷疑背後有高層施壓，要求“行政院”停止此過程，並強調文化保存的重要性。再與現場相關團體代表確認後，王鴻薇指出前“行政院副院長”鄭文燦，以及“政務委員”陳金德是在被背號主導這件事的高人。



王鴻薇上午與當地里長李林耀、台灣歷史資源經理學會副秘書長黃俊達、台灣菸酒公司公會全國聯合會前理事長趙銘圓、台北啤酒工廠工會理事長吳國良等人共同召開記者會，反對建國啤酒廠割地北科大。



王鴻薇今日針對台灣菸酒公司急於進行建國啤酒廠土地分割一事，召開記者會，指出此舉未經台北市都市設計審議委員會（都審會）批准，嚴重影響當地文化資產保存，尤其是擁有百年歷史的建國啤酒廠。王鴻薇質疑，台酒是否因受到來自高層的壓力，才迫不及待進行土地分割，並表示這一行為無視“監察院”的糾正案，背後隱藏重大決策錯誤。



王鴻薇指出，建國啤酒廠原先計劃將用地轉為文化園區，但在鄭文燦的介入下，改變為提供台北科技大學校地使用。王鴻薇強烈批評，這一土地分割行動不僅剝奪了地方居民的權益，還犧牲了啤酒廠的歷史風貌。她強調，建國啤酒廠是台灣僅存的百年啤酒廠，具有重要的文化價值，應當完整保留，成為“活的啤酒文化園區”。



此外，王鴻薇指出，台酒已在9月4日進行了土地分割作業，儘管都審會尚未通過，這一行動令人質疑台酒是否預先知曉最終決議，並擔心這背後存在“行政院”高層的干預。在與現場相關團體代表確認後，她質疑前“行政院副院長”鄭文燦，以及“政務委員”陳金德在其中的角色，並認為台酒在處理此事時的急迫性不合常理。



王鴻薇最後呼籲，“行政院”應正視“監察院”糾正案，停止台酒急於土地分割的行動，並重新審視該地區的文化保存價值。她警告，若這一過程繼續進行，將對建國啤酒廠的文化遺產帶來無可挽回的損害。