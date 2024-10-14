台官方穩股匯市　台股起伏保持小紅

李慧芝。（中評社 資料照） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）賴清德雙十發表“新兩國論”後，解放軍14日清晨宣布對台展開“聯合利劍－2024B”演習。賴清德14日上午召開“國安”高層會議，“行政院長”卓榮泰也為此取消原訂公開行程。“行政院”上午11點21分發出新聞稿稱，“國安”單位第一時間均有掌握，且派遣適切兵力因應。



台股今早開盤雖一度大跌百點，但旋即有特定買盤低檔承接，迅速抗回平盤狹幅震盪，接近10點半又急速拉升台積電、日月光、台達電、聯電、廣達等大型權值股，指數急拉逾200點，但上上下下，就在2萬3千點上下起伏。



“行政院”發言人李慧芝指出，“國安”單位及軍方對此等“預料中”的相關行動，第一時間都有嚴密而即時的掌握，且即刻派遣適切兵力應對，安排相關部署及因應，軍方會堅持以沉著、理性、嚴肅的態度捍衛“國家主權”、確保“國家安全”，堅守民主自由的防線，捍衛“中華民國主權”。稍早賴清德召開“國安”高層會議，會後卓榮泰已要求各部會隨時注意軍演對台灣股匯市、資訊安全及治安等影響



“海洋委員會”“海巡署”陸續發佈相關新聞強調因應作為，“海巡署”則分別在14日上午10點6分、11點32分、11點36分發出三篇新聞稿，第一篇強調大陸海警局4支編隊參與軍演，於“台灣周邊海域”巡航，“目前”並未進入禁限制水域內，海巡已調度巡防艦艇對應監控。



“海巡署”第二篇新聞稿則指出，值此軍演敏感時刻，查獲陸籍偷渡犯在14日上午7點6分被雷達掌握、通報，隨後於猛虎嶼查獲陸籍偷渡人士1名、橡皮艇1艘，現已押返料羅港調查，不排除結合對台軍演，以小艇偷渡的方式，進行灰色地帶侵襲。“海巡署”已提高戒備，加強三道監偵幕勤務密度，提高應對灰色地帶衝突的警覺性。



“海巡署”的第三篇新聞稿表示，中國大陸海警舷號“14607”、“14517”，以及“14602”、“14509”等4船，在14日8點以兩兩編隊方式，分別自南竿西方3.2浬、東引西北3.2浬分2處由外向內“航入馬祖水域”，“海巡署”金馬澎分署同步派遣4艘巡防艇對應驅離。