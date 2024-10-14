與北檢槓上　黃國昌嗆：將依法調偵查影帶

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，台北地檢署日前傳喚民眾黨秘書長周榆修等11名證人，民眾黨“立委”黃國昌日前爆料“北檢竟問為何退出民進黨？”但遭北檢發新聞稿駁斥。黃國昌14日痛批，北檢公然說謊已不是第一次。呼籲北檢保管好偵訊的全部錄影帶，偵查終結後，將依法調閱，“看看你們在搞什麼！”



黃國昌會後接受媒體訪問表示，北檢從第一天去搜民眾黨中央黨部時，就發新聞稿稱搜的是柯文哲辦公室，等民眾黨公開錄影帶後，直接打臉北檢在民眾黨公共區域翻箱倒櫃，北檢公然說謊已不是第一次！



黃國昌強調，北檢在此次偵辦過程中，到底是做政治偵防，還是在做刑事調查？等終結後，偵訊的錄影帶全部都可以依法調閱，請北檢把所有的偵訊影帶保管好，不要再出現消失幾分鐘的荒腔走板情況，我們一定會依法定程序調，並要求北檢解釋清楚到底在幹嘛，到底是在搞政治偵防，還是做刑事調查！



台北地檢署指揮“調查局”北機站偵辦民眾黨政治獻金案，11日傳喚民眾黨秘書長周榆修、新聞輿情部副主任戴于文等11名證人，訊後均請回。不過，民眾黨“立委”黃國昌12日公開爆料，檢察官居然問周榆修為什麼退出民進黨？痛批“關你檢察官屁事”，強調民眾黨不會屈服綠色威權恐怖下。對此，北檢昨（13）日澄清，檢察官並無訊問“為何退出民進黨”，與事實不符。



台灣民眾黨“立法院”黨團14日上午召開“遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？”記者會，民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”林國成出席。