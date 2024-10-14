傳液化天然氣船因陸軍演無法進港　中油否認

網傳有液化天然氣船因大陸軍演無法進港，台灣中油公司14日表示，這是錯誤的假訊息。(照:中油公司網站) 中評社台北10月14日電／大陸解放軍今天清晨宣布進行“聯合利劍－2024B”軍演，網傳台灣液化天然氣船因大陸軍演無法進港，影響台灣能源供應。台灣中油公司稍早澄清為假訊息，所有船隻都順利運補。



中油出面澄清表示，此網路訊息是錯誤的假訊息，今早上已與所有供應商確認，所有船隻皆為如期運補，台灣中油說明如下：



第一、台灣中油已與所有供應商確認，近期無論靠卸永安港、台中港的貨氣都沒有影響，都會如期卸收供應。



第二、今早才有一艘液化天然氣船順利卸收完畢，同時台灣天然氣存量也高於法定安全天數，確保供氣安全無虞。



第三、網傳的液化天然氣船事實上12日就提早到，因港區無錨泊區供該船停泊，因此於台灣周邊巡航，待卸收時段到才進港卸收，此為例行作業程序，對於特定網路資訊於此時散佈錯假謠言，台灣中油深感遺憾。



賴清德520宣誓就職後，大陸隨即宣布展開“聯合利劍－2024A”演習圍台。民進黨“立委”林岱樺6月5日曾在“立法院”質詢指出，中國大陸5月軍演時，因外籍船長拒絕穿越演習範圍，整整三天內都沒有任何一艘天然氣船在台灣泊靠卸貨，可見中國大陸雖無法全面攻台，但有阻斷台灣能源供應的能力。