陸環台軍演　彰化碰巧舉辦民防軍事兵推

彰化縣長王惠美。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月14日電（記者 方敬為）解放軍今天展開環台軍事演習，彰化縣政府碰巧在下午安排今年度下半年“動員、戰綜、防災三合一會報”，以全民防衛動員支援軍事作戰為主軸兵棋推演。縣府表示，會報早已安排，純屬巧合。中國國民黨籍縣長王惠美表示，外部形勢詭譎多變，要隨時提高警覺，做好萬全準備，以防萬一，當然希望備而不用，和平穩定。



解放軍東部戰區14日清晨宣佈對台展開“聯合利劍－2024B”演習，在台灣本島周邊海、空域展開軍演，大陸海警也配合展開環台巡航管控。解放軍組織東部戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東環台軍演，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目。解放軍表示，演習是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾。



彰化縣14日下午舉辦2024年度動員、戰綜、防災三合一會報第2次定期會，由縣長王惠美擔任召集人，包括縣府各單位一級主管、員警、消防、軍方、中央災害防救辦公室等單位都派員與會。會報以台海戰爭為想定情境兵棋推演，時間點巧逢解放軍發動環台軍演之際，媒體戲稱彰化縣未卜先知、超前部署。



王惠美致詞表示，台灣處於地震帶，又面臨極端氣候的影響，包括颱風、強降雨等天然災害，復合式災害越來越頻繁，近期凱米風災就導致縣內部分地區嚴重淹水及損害，特別感謝軍方派遣救災人力，協助縣府災害防救，以及物資運送、災後復原等工作。



王惠美提到，隨著國際地緣政治等因素，台灣的外部形勢詭譎多變，有必要做好萬全準備，以備不時之需。本次兵推主軸，聚焦在戰時的災害防範、人員疏散及搶救等情境，包括固定設施遭敵方攻擊、民防與人力資源協助軍事作戰作為、戰時災害搶救作為等情境模擬，希望透過定期演練強化各單位應變能力，落實在各項動員準備之中，提升災害防救效能，減少縣民生命跟財產損失。



王惠美指出，要做最壞的打算，最好的準備，是辦理兵棋推演的主要目的，我們不樂見戰爭，但面對地緣政治風險上升，公部門基於守護人民生命財產的立場，必須提前因應部署，民眾也要隨時提高警覺。