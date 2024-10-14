屏東馳援黑熊脫困　右前掌骨斷裂穩定治療

屏東縣霧台鄉大武社區發展協會黑熊巡守隊，9日在部落淺山地區發現一隻受困套索的台灣黑熊。（林業及自然保育署屏東分署提供） 中評社屏東10月14日電／屏東縣霧台鄉大武社區發展協會黑熊巡守隊成立滿1年，9日下午在大武部落淺山地區發現1隻受困套索的台灣黑熊，動員馳援。因黑熊右前掌骨斷裂，送往屏科大治療，目前狀況穩定。這是高屏地區首例黑熊通報救援。



林業及自然保育署屏東分署14日表示，9日下午近4時接獲霧台鄉大武村長麥庸正通報，大武社區發展協會執行生態服務給付的棲地巡護時，在大武部落旁海拔僅513公尺的原住民保留地發現台灣黑熊受困套索。



會同屏東科技大學野生動物收容中心，動員20多人至現場與原住民族人合力救援。在現場麻醉檢傷後，連夜將黑熊後送，於隔天凌晨12時送抵屏東科技大學野生動物收容中心。經檢查受困黑熊是亞成體母熊，體重約20公斤、站立高度約1米，右前掌因受困套索導致掌股斷裂，但目前狀況穩定。



屏東分署表示，此次黑熊通報救援是高屏地區首例，高屏山區原本即有黑熊分布，近年逐漸接近淺山聚落。由於山村農民或原住民為防範獸害或傳統狩獵會在農地或保留地布放套索。以往雖有黑熊受困套索傳聞，但可能因山村民眾多誤解使用套索是違法行為不敢聲張，因而從未接獲通報，也可能有黑熊因此無辜喪命。



屏東分署透過宣導“誤捕黑熊及時通報並協助救援即可免責”正確觀念，與山村社區合作推動黑熊生態服務給付，由居民自主巡護棲地與監測生態，此次通報具有里程碑意義。



屏東分署指出，針對通報及協助救援族人將頒發獎勵金鼓勵；另外，今年已至轄內山村部落辦理33場次台灣黑熊生態服務給付說明會，宣導生態服務給付計劃、誤捕黑熊通報免責等政策，鼓勵山村居民參與黑熊保育。屏東分署同時再次呼籲，在地部落及農友有傳統狩獵或防範獸害的需求與權利，但為免誤捕非標的物種如黑熊等，因此設計改良式獵具以淘汰市售的大口徑制式套索，有需要的民眾可免費換領。