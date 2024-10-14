藍決議明繼續杯葛總預算　視協商綠有無善意

國民黨團書記長林思銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天下午召開黨團大會，會中決議明天程序委員會將繼續暫緩政府總預算案列入周五院會，黨團書記長林思銘表示，“立法院長”韓國瑜擬於本周召集朝野黨團協商，黨團一致決議待協商看民進黨有無釋出善意，有的話周五院會就會提案處理總預算案。



國民黨團和民眾黨團日前聯手以“原住民禁伐補償預算”未編足等理由，將明年度“中央政府”總預算案退回程序委員會，在野陣營分別在9月20日、24日及10月4日、8日，分別於院會、程序委員會四度杯葛總預算案議程。



“行政院長”卓榮泰本商請韓國瑜11日邀朝野黨團幹部餐敘，盼為此解套，但該餐敘不歡而散未達共識，韓擬於本周召集正式的朝野協商。



國民黨團今天下午召開黨團大會，林思銘在會後受訪表示，經過黨團大會充分討論以後，因為韓國瑜預計周三或周四進行黨團協商，因此確定明天的程序委員會提案，仍會讓總預算暫緩列案。



林思銘說，待黨團協商看民進黨有沒有釋出善意，有的話周五院會就會用提案來處理，大家有共識、協商有結果，周五就會讓總預算交付各委員會審查。



但林思銘強調，“行政院”必須有善意的回應，若沒有具體腹案，僵局短時間內很難打開，國民黨的立場非常堅定跟一致。