台灣以色列深化合作　簽署文化合作協定

台灣與以色列簽訂第34項文化合作協定，深化合作。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）中東戰事正酣，以色列與巴勒斯坦“哈馬斯（Hamas）”組織、黎巴嫩真主黨、伊朗多線開戰，時值此刻，台灣與以色列深化合作，14日簽署第34項台以文化合作協定。活動開場安排以色列歌手演唱阿拉伯音樂，歌詞含有也門、伊拉克的語言，淡化衝突。



台“文化部”與駐台北以色列經濟文化辦事處14日在台灣博物館南門館小白宮，舉辦台以文化合作協定簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅與台灣駐以色列代表李雅萍，以視訊連線方式分別代表雙方政府，進行異地簽署。



台北現場與會的有游瑪雅、“文化部”政務次長王時思、“外交部”主秘唐殿文；以色列特拉維夫市現場有李雅萍、特拉維夫市政府國際處長艾里夫（Eliav Blizowsky）、特拉維夫市政府達文西文化中心執行長艾希（Issi Winter Abekasis），一起做見證。現場約50人，本來要視訊出席的以色列文化外交局長Nurit Tinari、出席現場的民進黨籍“立委”鍾佳濱沒來，民進黨籍基隆市議長童子瑋贈花。



活動開場，由以色列電子肚皮舞音樂家SHIRAN ＆ BAKAL二重唱進行獻唱，歌曲《To My House 回家》，結合了阿拉伯音樂，以及也門、伊拉克的語言，女歌手Shiran唱歌、男音樂家Bakal演奏。隨後有台灣的浮可泰樂團3人演奏，再來是台、以樂團一起合唱《Echoes love 愛的迴響》，歌詞內容充滿愛與和平的意涵，音樂相當動感，演出精彩。



游瑪雅致詞表示，透過簽署這項雙邊文化合作協定，彰顯多元文化價值，創造更強大、更具活力、更美麗的全球化社群，傳承給未來世代。李雅萍提到，台灣新銳編舞者沈家如參加耶路撒冷國際獨舞節，並在以色列Palmahim社區的海洋療養中心表演，協助撫慰因哈馬斯恐攻失去子女的母親。



在特拉維夫的艾希說，邀請台灣藝文工作者一起合作，建立長久的友誼。艾里夫則未發言。雙方簽署完合作協定後，熱絡大合照，游瑪雅也繼續熱情交流、先後離開。



台北與以色列自1993年互設辦事處迄今達31年，雙邊已簽署33項協定，今天是簽署是第34項，合約上有中文、希伯來文，此次簽定是為協助雙邊藝術家、音樂家搭建交流舞台。