選邊站挺以色列？台官方：與伊朗也有交流

台“外交部”主任秘書唐殿文與駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月14日電（記者 張穎齊）中東戰事正酣，以色列與巴勒斯坦“哈馬斯（Hamas）”組織、黎巴嫩真主黨、伊朗多線作戰，時值此刻，台灣與以色列今天簽署第34項台以文化合作協定，受到矚目。台“外交部”主任秘書唐殿文表示，台灣與阿拉伯世界中東國家也有交流，是盡量多邊互動，比如台灣在伊朗就設有外貿協會辦事處，拓展經貿關係。



台“文化部”與駐台北以色列經濟文化辦事處今日在台灣博物館南門館小白宮，舉辦台以文化合作協定簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅與台灣駐以色列代表李雅萍，以視訊連線方式分別代表兩造政府，進行異地簽署。



台北現場與會的有游瑪雅、“文化部”政務次長王時思、“外交部”主秘唐殿文；以色列特拉維夫市現場有李雅萍、特拉維夫市政府國際處長艾里夫（Eliav Blizowsky）、特拉維夫市政府達文西文化中心執行長艾希（Issi Winter Abekasis）。



唐殿文會後受訪表示，台灣與中東阿拉伯世界國家也有非常多交流，比如台灣在阿拉伯聯合酋長國杜拜、沙特地阿拉伯、巴林、約旦等地都有很多辦公室，台灣非常重視與中東等國互動的關係。



唐殿文說，台灣與伊朗也有經貿關係，外貿協會在當地有駐點，盡可能都盡量去多邊發展



他並強調，台灣與以色列關係過去幾年有很大發展，雙方自1993年互設辦事處迄今達31年，今天簽了第34項文化合作協定，雙方一同努力促進，是非常不簡單的事。