台中市4警犬光榮退役　即日起開放領養

台中市警犬隊4隻創隊元老T.C.P.B：Tiny、Candy、Pinky、Baby即將退役。（台中市警方提供） 中評社台中10月14日電／台中市警犬隊4隻創隊元老T.C.P.B，因即將達7年服務年限退役。台中市政府開放領養程序，時間從14日早上8時至18日晚間6時止。台中市警局表示，期待此次領養活動，有更多喜歡毛小孩及支持退役工作犬的家庭，可以來申請領養退役夥伴，讓退休的毛警官可以找到好人家。



台中市刑大表示，Tiny、Candy、Pinky、Baby等4隻即將退役警犬，多數都曾參與過大型案件的搜查工作，擔任過包括緝毒、偵爆和搜救等重要任務。牠們憑藉著敏銳的嗅覺及優良的感知能力，幫助警方破解了多起案件，成為守護台中市民的重要夥伴。但隨著年齡的增長，這些警犬到了應該退役的年齡，迎來了它們的新生活。



從10月14日上午8時起至10月18日晚間6時止，在台中市政府服務e櫃台、台中市警局及台中市刑大全球資訊網站公告領養資訊並開放申請。



台中市警局長李文章指出，這些警犬服役期間展現了非凡的勇氣與奉獻精神，是警隊不可或缺的一部分。他呼籲更多市民參與警犬退役後的領養行動，給予這些英雄犬隻一個溫暖的家。這些光榮退役的警犬，雖然不再穿上警犬背心，卻依然是社會的守護者。期待牠們的精神傳承給下一代警犬，也希望牠們在未來，能夠享受平靜與快樂的退休時光。