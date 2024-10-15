中評鏡頭：北市台博館南門園區曾是鴉片廠

台灣博物館南門園區，曾是第二次世界大戰前的樟腦及鴉片加工廠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月15日電（記者 張穎齊）位於台北市的台灣博物館南門園區，曾是第二次世界大戰前，台灣唯一及東亞規模最大的樟腦及鴉片加工廠，因樟腦結束專賣而停工，現存的遺址成為古蹟，並規劃成博物館，吸引海內外遊客來參觀，並見證台灣樟腦、鴉片的興衰。



台博館南門園區位於台北市中正區南昌路一段上，2013年11月30日開館。前身是日據時期的“台灣總督府”專賣局台北南門工場，為二戰前台灣唯一及東亞規模最大的樟腦及鴉片加工廠，當時包含了現在愛國西路、羅斯福路、南海路、南昌路之間的區域。南門工廠後因樟腦結束專賣而停工，廠內設施自1960年代陸續改建。現存的紅樓、小白宮、水槽和部分圍牆在1998年被指定為古蹟，並在之後規劃作為博物館，展示台灣樟腦等產業發展歷史。



園區內的紅樓樟腦倉庫，始建於1914年，是第一代台灣總督府專賣局木造廳舍的原址，是用來存放樟腦及鴉片成品的倉庫，還有裝卸樟腦成品的空間，至1968年12月31日裁撤，目前紅樓一樓為南門工廠歷史、樟腦及鴉片產業史的常設展廳，二樓為台灣產業史的特展廳。



園區內的小白宮，是建於1902年的物品倉庫，主要用途為儲放向印度、波斯、土耳其及大陸購買的鴉片原料煙土。小白宮在1950年代至2000年代曾先後被“台灣省政府”財政廳台北聯絡處、“財政部國庫署”、保險犯罪防制中心等單位作為辦公室使用，目前為可供外界租借的展演廳。



園區內的水池“四百石貯水槽”設立於1929年，戰後改為魚池。有消防設施的歷史。園區內的“久須乃木社分社”，是1933年專賣局長田端幸三郎發起建造的神社，“久須乃木”為“樟樹”的日文發音（クスノキ）。祭神為開拓三神、北白川宮能久親王、大山祗命、熊野櫲樟日命。