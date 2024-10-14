推秋冬旅遊　高雄馬祖直飛包機團11月啟動

“高飛馬祖 暢行無阻”高雄直飛馬祖包機記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月14日電（記者 蔣繼平）推秋冬旅遊市場，斷航20年的高雄馬祖航線直飛包機，將於11月6日至27日推出10個往返班次，14日在高雄捷運美麗島站舉辦啟航記者會，由中國國民黨籍連江縣長王忠銘、民進黨籍高雄市長陳其邁、民代及觀光業者代表等共同齊聚見證。



連江縣政府14日下午在高雄市的美麗島捷運站B1光之穹頂舉辦“高飛馬祖 暢行無阻”高雄直飛馬祖包機記者會。與會的還有馬祖選出的國民黨“立委”陳雪生，民進黨“立委”林岱樺、許智傑、黃捷等。



本次直飛航班將於11月6日至27日期間運行，每周三、五、日營運，總共10個往返班次，由易飛旅遊獨家包機銷售，華信航空執飛。期望帶動高雄、馬祖兩地觀光發展，並吸引海內外旅客同時體驗港都高雄及離島馬祖的獨特觀光魅力。



高雄與馬祖在沒有直飛航班下，高雄民眾需要經由台中或台北才能飛往馬祖，至少需要4小時。若能直飛，高雄到馬祖南竿僅需1小時50分鐘飛行時間，大幅縮短交通時間，也省去轉乘的流程。



“真的是百感交集！”王忠銘表示，高雄至馬祖航線於斷航20年後終於復航，象徵著兩地情感與歸鄉之路的重新連結，馬祖不僅擁有獨特的戰地風光與文化，更以保存良好的自然生態著稱，秋冬的馬祖更是創作者的靈感之地，希望藉由此次包機復航，帶動未來固定航班的開通，也讓南部鄉親回家的路更加順暢。



陳其邁也回憶起去過馬祖的經驗，他表示之前兩次都是搭乘直升機，第一次前往南竿、北竿，第二次前往東莒、西莒，淒涼、孤獨的感覺宛如人間仙境，同時還保留完整的戰地風光及漂亮的海岸線，大讚“馬祖是此生必去的景點”



陳其邁致詞時也感謝王忠銘及陳雪生長期支持，祝福在雙方共同合作之下，讓這條航線一班接著一班，飛機班班客滿。記者會現場展示多項馬祖特色美食，剪綵儀式結束後，王忠銘與陳其邁也邀出席人士共同品嘗。