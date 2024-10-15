大陸對台軍演一天結束　張競：賴政府一團亂

中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月15日電（記者 蔣繼平）解放軍14日對台灣實施“聯合利劍-2024B”軍演。中華戰略學會資深研究員、前海軍中權軍艦艦長張競接受中評社訪問表示，沒特別宣布結束時間，代表是有條件要完成科目並達到效果且驗收完成才結束，當然也有製造懸疑讓外界猜的可能性，但這次卻看出賴政府處置作為一團亂，沒有一早緊急召回開“國安會議”，各單位各自為戰，毫無統合能力。



張競，曾任海軍中權軍艦艦長，美國海軍戰爭學院績優畢業，英國赫爾大學政治學博士。現為中華戰略學會資深研究員，也在文藻外語大學執教國際關係等政治學入門課程。



解放軍14日清晨宣布實行“聯合利劍-2024B”演習，這也是今年第二次對台軍演，同日18時正式宣布“聯合利劍-2024B”演習圓滿完成。



張競表示，這次為什麼一開始並沒有宣布結束時間，有下列原因，第一，製造懸疑讓外界去猜。第二，演習結束本來就有兩種條件限制，分別為“時限說”與“條件說”，“時限說”就是時間到了就結束，“條件說”是指參演部隊完成所有科目，或者演訓要做幾次。他認為，這次事前沒宣布，很可能就是“條件說”，代表科目要演練幾次才完成，也不願壓時間造成太趕，因牽涉到海上與空中演練，氣象條件會產生變化。過去大家都比較習慣“時限說”，但條件說則是有條件要完成科目，達到效果且驗收完成才能結束，有所不同。

