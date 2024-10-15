中評關注：賴清德公佈安全高層會議有用意

面對大陸軍演，賴清德昨天公布國安會議照片。（照片：賴清德臉書） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）中國大陸昨天宣布舉行“聯合利劍—2024Ｂ”軍事演習，賴清德隨即在臉書公布當天召開“國安”高層會議因應的照片。但相較520就職演說後3天，大陸舉行“聯合利劍—2024A”軍演，賴當時並未公布召開“國安”高層會議照片。昨天公布此照片中，還出現曾任“國安會秘書長”邱義仁，邱曾說過“除非瘋了才搞‘台獨’”，賴特別將此照片公開，是否為了要安美國的心？



賴清德昨天在大陸宣布軍演之後，在臉書放上召開“國安會議”的照片，細數裡面的“國安”高層會議成員有蕭美琴、“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部長”林佳龍、“國防部長”顧立雄、“國安局長”蔡明彥、“國安會”諮詢委員傅棟成以及獲聘資政、曾任“國安會秘書長”、台灣日本關係協會會長的邱義仁現身與會。主要“國安”成員都是蔡英文執政時的成員，而邱義仁目前更沒有“國安”相關職務，仍獲賴清德邀請出席，這場“國安”高層會議以及會後公布照片似乎有其用意。



邱義仁過去曾經提及在一場美國喬治城大學的一場線上研討會回應推動“台獨”議題時，指任何務實的政治人物需瞭解台灣的能力、資源與台美關係，“除非他瘋了”。也曾在接受陳水扁電台放問時近一步說明，他的意思是“宣布‘台獨”，現在不適當”、“這不是台灣人民可以自己決定的”。



如果邱義仁的“宣布‘台獨’，現在時機不合適”，至今仍有效，那賴清德邀請邱出席確實有其用意。加上吳釗燮在“國安”高層會議後出席一場研討會時受訪也說，會跟理念相近國家保持密切溝通，有關於軍事議題我們會跟友盟保持聯繫，相信我們台灣在這方面受到的支持無庸置疑。這個問題是提到有關大陸軍演，是否有跟國際包括美國溝通。吳釗燮的答案是想透露，美方知情。



這次大陸在賴清德雙十演說後，再度舉行軍演，從“賴政府”以及一些官員發言，可以看到美方應該有出面的痕跡。



賴清德520就職演說時，3天後大陸舉行軍演，當時賴清德在臉書相關發言是前往海軍陸戰隊66旅視察，他當時提及，希望肩負“首都”地區機動部署、重要目標防護的任務。以三軍統帥的姿態回應大陸軍演，試圖以軍方強硬防衛回應大陸軍演。

