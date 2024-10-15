單厚之：基隆罷免案未過　綠應會收斂

單厚之接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍基隆市長謝國樑挺過罷免案，資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，看到這次藍軍正面迎戰罷免，綠營雖一下子要收斂大罷免潮，可能沒這麼快，但只要大罷免潮來臨，賴清德不能像基隆罷免案切割，必須要跟綠委站在一起，“綠委輸了等於賴輸了”，民進黨可能不會續推罷免潮。



面對基隆市長罷免案，謝國樑守下這一局。明年“立委”大罷免潮會再起嗎？單厚之表示，綠營目前可能不會死心，但之後應該會想通。綠營看到基隆市長罷免，可能會想說沒有很大動員就有近7萬票投下同意票，但是仔細分析結構，民進黨這次並沒有選得好，是謝國樑衝高熱度，帶動罷免投票方。



公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，歷經2階段連署後投票開票結果，不同意票8萬6014票，同意票6萬9934票，罷免案遭否決，依法在謝國樑市長任期內，不得再對其提出罷免提議。



他指出，民進黨要想清楚真的還要遍地開花推大罷免嗎？現在社會沒有這個氛圍，加上“青鳥”也弱掉，賴清德最近戰場開太多了，能量散掉。賴不像蔡英文會聚焦某一議題，有時候是最後一個月內打起來，像是四大公投以及“立委”選區補選等。但賴清德一下子追打前“行政院副院長”鄭文燦、一下子又打台灣民眾黨主席柯文哲，又是“祖國論”、“中華民國113年”，把議題都打散，這樣無法聚焦朝野對立，要力推罷免能量就有困難。



單厚之表示，賴清德除了掌控議題能力不足，個人魅力也不比蔡英文，支持者根本沒有在理賴清德。從這次基隆市長罷免來看，賴就算多跑幾次可能也沒有加分。如果民進黨公開力推罷免，一定要弄得不好看，還是可能會輸。因此，這次基隆罷免民進黨明顯切割，但是未來“立委”要推動罷免潮，“如果輸了，就是賴清德輸了”，賴之後應該不會動，那黨內就沒有人敢動。



他也說，如果民進黨“立委”還是要推罷免潮，那勢必民進黨縣市長都要站台，行政官員也要出來站台，就像蔡英文推四大公投與“立委”補選一樣，都要政務官一個一個去站台，賴清德能有這樣能耐嗎？蔡英文當時就是不管誰批評，就是這樣做下去。現在民進黨秘書長又是林右昌，基隆罷免都搞成這樣，賴清德無法承受罷免潮的風險。

