湯紹成：賴言論已是美施壓結果　中美存分歧

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）賴清德雙十發表“新兩國論”後，解放軍14日對台展開“聯合利劍－2024B”演習，當天晚上6點落幕。政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，賴清德所說的“團結台灣，共圓夢想”是在“影射”與“偷渡”，從在野黨的角度而言，是“排除異己，共圓‘台獨建國夢’”，難道中國大陸看不懂嗎？因此必須有所回應。



湯紹成說，賴清德在雙十期間的言論，與520就職演說相比，尖銳與刺激性言詞都有減少，並連結1912時期、使用“中華民國”，這樣的轉變應是美國給予一定的壓力所致，但也反映出中美之間的溝通存在一定的分歧，才出現美國ＯＫ，但中國大陸舉行軍演回應的局面。



賴清德雙十發表“新兩國論”後，解放軍14日清晨宣布對台展開“聯合利劍-2024B”演習，並在同日晚上6點宣佈完成演習各項科目，軍演結束。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，賴清德無論在雙十晚會拋出的“祖國說”，或“雙十演說”，基本上降低了自己的格調，大概是賴看到很多台灣藝人跑到大陸說“祖國”，才因此耍嘴皮，並進行愚民政策，大家都知道中國大陸所說的“祖國”應該是中華文化層面的，但賴清德卻把文化與現在的兩岸情況湊在一起講，扭曲台灣民眾的認知。



湯紹成說，賴清德也是明顯的老調重彈“新兩國論”，在雙十的這段期間，賴清德主要是“影射”與“偷渡”，賴所說的“團結台灣，共圓夢想”，從在野黨的角度來看，大概是“排除異己，共圓‘台獨建國夢’”，這些東西外界看不懂嗎？當然看得懂，大陸也看得懂，因此大陸勢必得有所動作回應，以排解內部壓力。