“國安會議”遭批擺拍　卓榮泰：我不知拍照

卓榮泰受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）對於“國安”高層會議遭批“擺拍”，“行政院長”卓榮泰今天受訪表示，昨天早上賴清德緊急召開“國安會議”，這是我們應該有的應對措施，如果沒有召開相關會議，批評又是另外一種，竟然有人會說是擺拍，可以看他在照片，根本不知道有人拍照。我們是非常用心處理緊急發生事後處理的情形，會議一直從早上8點進行到將近10點。



中國大陸昨天進行圍台軍演，賴清德召開“國安”高層會議，會後透過臉書發文釋出善意，重申合作、追求和平共榮的立場。但“國安會”前副秘書長楊永明看到賴清德臉書的照片後質疑，“這又是在擺拍嗎？”



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰指出，針對任何一個沒有事先預警的演習，都是對區域相當大的困擾，中國演習不僅對台灣周遭影響海空方面，也引起其他國家關注。昨天早上賴清德緊急召開“國安會議”，這是我們應該有的應對措施，如果沒有召開會議，批評又是另外一種。竟然有人會說是擺拍。可以看他在照片裡，根本不知道有人拍照，我們是非常用心處理緊急發生事後處理的情形，會議一直從早上8點進行到將近10點。



他也說，會議主要對“行政院”做一些交代，是“國家”體制必須運作，希望大家支持瞭解，也希望大家安心。昨天一整天軍演到結束都隨時隨刻在注意。“國家”體制非常強韌，但是政府責任在讓人民更安心，摒除對經濟不當影響，我們努力做好，未來是否局勢會升溫增，我們都嚴陣以待，過去如此、未來如此。