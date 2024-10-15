陸軍演後　海基會率媒體採訪團今前往馬祖

海基會秘書長羅文嘉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月15日電（記者 鄭羿菲）中國大陸14日舉行“聯合利劍－2024B”環台軍演落幕後，海基會15日組織的媒體採訪團前往馬祖採訪，2天的採訪跨越馬祖列島的南竿、北竿。雖然環台軍演剛落幕，但15日一早從台北松山機場前往金門、馬祖、澎湖的台灣民眾仍絡繹不絕，班班飛機都客滿，絲毫不減民眾前往離島或轉往大陸的興致。



中國大陸8月22日宣布，開放福建居民赴馬祖旅遊，最多可停留15天。海基會秘書長羅文嘉曾在8月23日回應，海基會繼7月份派員進駐金門行政協調中心後，9月份將派員進駐馬祖行政協調中心，提供兩岸民眾透過小三通往來更便捷的服務。此次海基會馬祖採訪團主軸正是馬祖行政協調中心海基會辦公室的掛牌活動。



海基會馬祖採訪活動在10月15日、16日舉行，有中評社、聯合報、工商時報、中央社、自由時報、中國時報、ETtoday、天下雜誌、台視、民視、鏡電視、年代壹電視、三立、中視、華視、TVBS、東森、復興電台、太報等19家媒體、26位記者參與。而陸委會有5名官員出席，包括陸委會副主委梁文傑及經濟處、聯絡處等相關官員。海基會則有8人參與，包括海基會秘書長羅文嘉及文教處、綜合處等相關工作人員。



海基會馬祖採訪團原本計劃10月3日至5日舉行，但因中颱山陀兒襲台造成不小災情，海基會改到15日、16日2天舉行。15日上午媒體分搭7點半、9點25分立榮航空2架班機赴馬祖，採訪馬祖行政協調中心海基會辦公室掛牌儀式、參訪馬祖小三通通關作業，下午2點拜會連江縣副縣長陳冠人、參訪南竿26據點。隔天16日上午參訪大坵島，再前往北竿，下午參訪戰爭和平紀念公園主題館。媒體採訪團於下午5點10分搭乘立榮航空返台。