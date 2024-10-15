藍白卡總預算　卓榮泰喊話依照兩法律協商

卓榮泰（左）受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月15日電（記者 黃筱筠）針對明年度政府總預算遭到在野黨暫緩列案審查，“行政院長”卓榮泰今天主動說明，依據預算法第70條，“立法院”在審查預算的時候，不得為增加提議，所以任何用提議或提案法律的方式來增加“行政院”預算負擔、支出都是“違憲”。但他也說，大家在“憲法”、預算法、財政紀律法的嚴守之下都可以談，沒有一個人，沒有一方是鐵板一塊。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰在回答完媒體問題後，主動說明表示，大家都會非常希望總預算的進行，他也很欣慰的看到，或許這個禮拜，“立法院”就會再度召開朝野的協商。事實上，我們對總預算衹有一個立場，依據預算法第70條，“立法院”在審查預算的時候，不得為增加提議，所以任何用提議或提案法律的方式來增加“行政院”在預算上面的負擔支出都是“違憲”。而且對預算法、對財政紀律法都是破壞的。



他表示，大家想想看，“行政院”很負責任的向“立法院”提出施政報告，“立法院”也就施政報告，對我們做了質詢。未來如果“立法院”用任何其他的方式，來增加“行政院”的預算，那“行政院”的施政報告毫無意義，他秉持的就是這個立場，“只要不用立法提議的方式，來增加行政院預算”，大家在“憲法”預算法、財政紀律法的嚴守之下都可以談，沒有一個人，沒有一方是鐵板一塊。



卓榮泰表示，事實上，在上禮拜五之前，我們已經有相當多的想法，只是苦無機會跟“立法院”來進行溝通跟協商，所以很欣慰的看到，“立法院”可能在這幾天當中會召開朝野協商。首先，希望協商能夠順利，我們也能夠適度的提出我們原來想像中可以解決的幾項方案，如果這個能夠通過的話，那麼讓預算能夠順利的付委、審查，在時間前完全能夠合法的通過，人民是最大的贏家。反倒是如果預算卡住了，人民就會是最大的輸家。



他指出，很希望能夠建立這樣的在法律之下的精神、原則，雙方好好的來談，我們當然胸有成足，我們當然充滿了誠意，我們也會帶進去很多的方案，最終目的希望國家順利向前走。