黃珊珊關心戰時金融　卓榮泰：年底金融兵推

卓榮泰（中）與台“財政部長”莊翠雲（左）、台央行總裁楊金龍（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月15日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊在今日“立法院”會上，質詢“行政院長”卓榮泰有關政府應對中國大陸步步進逼情勢下的金融防禦準備。黃珊珊關注金融兵推的重要性，並要求政府加強金融體系的演習以防止假訊息引發的社會恐慌。卓榮泰回應，金融兵推將在年底前完成，以增強民眾對政府應對突發情況的信心。



黃珊珊首先指出，台灣正面臨大陸頻頻軍演的壓力，讓民眾逐漸對威脅麻痺，這可能增加假訊息的危害。例如在烏克蘭戰爭中，俄羅斯發送假訊息宣稱銀行提款機無法使用，引發恐慌性提款。她質疑，台灣在類似情境下是否已做好充分準備。



黃珊珊提到，今年三月金融研訓院表示要加強金融兵推，但至今尚未見相關行動的明確結果。她進一步詢問，政府是否已經針對金融系統進行演練，以防範未來可能的攻擊，並希望能夠將金融防禦常態化。她強調，人民對金融安全的信心至關重要，尤其在戰爭爆發時，金融動盪常會成為第一波影響民生的關鍵問題。



對此，卓榮泰表示，政府充分理解當前情勢的不確定性，並將金融系統的安全納入“國安”防衛的重要範疇。他強調，雖然去年已有部分金融兵推，但今年的相關演習尚未完成，承諾將於年底前進行全面的金融兵推演練。他也保證，政府將持續強化關鍵基礎設施的防護，包括金融、通訊、交通等系統，以確保社會穩定。



最後，黃珊珊要求卓榮泰，立即推動他上任後的首場金融兵推，並期望能看到具體的檢討結果，以此強化政府面對各類突發事件的應對能力。卓榮泰則回應，他將會與相關部會密切合作，確保民眾對金融體系的信心，並且在年底前完成必要的兵推工作。