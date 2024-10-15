謝國樑證實曾捐政治獻金給民眾黨　將遭約談

基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月15日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，近日才剛度過罷免案未通過中國國民黨籍基隆市長謝國樑，也被捲入並爆出家族有捐政治獻金200萬元新台幣給民眾黨，近期恐將被台北地檢署約談。謝國樑15日證實的確如此，若北檢傳喚他，他一定全力積極配合說明清楚。



柯文哲案已有逾10名政商大咖遭北檢約談，要逐步釐清“總統”大選期間未報帳的政治獻金金主名單及金額。鏡週刊今早爆料，在柯USB隨身碟名單中，被記載“500”的東森集團總裁王令麟、被記載“300”的博奕教父陳盈助等人，都已出庭證稱有捐錢，另被記載“200”的謝國樑，也有可能在近日出庭作證。



謝國樑今早在基隆市政府受訪回應，假如檢方有傳喚他，他一定非常積極、全力配合，但因很多內容涉及檢方未來可能要訊問，請大家見諒、抱歉，他無法就細節做太多說明，他從政以來都非常配合所有司法體系成員。



謝國樑證實，關於媒體報導大致就是這樣，他若講太多會不尊重檢方，他的家族企業的確與民眾黨有一些往來，其他方面不便講太多，無法透露，只能這樣說明，並非他不願意細講，或要證實什麼、否認什麼，都要尊重檢方，尤其是尊重北檢。重申若被北檢要求去說明，他都會正面、積極配合我，讓北檢很清楚知道。



謝國樑隨後進入4樓簡報室開會。



鏡週刊調查，謝國樑是因家族長輩2022年聽完柯文哲與被停職的新竹市長高虹安在新竹的演講後，決定要捐款200萬元給民眾黨，跟柯文哲交朋友，透過謝國樑請民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳拿200萬元捐給民眾黨，但民眾黨卻未依規定登錄政治獻金，竟由柯文哲貼身秘書許芷瑜記錄在隨身碟私帳中，檢廉為避免政治紛擾，選在罷免投票後才會傳謝國樑到案說明。知情人士指出，若違反《政治獻金法》要罰款，謝國樑願意代長輩受罰。