聲請延押柯文哲期限逼近！檢擬起訴2案3罪

京華城容積率弊案，涉案的柯文哲遭羈押禁見。（中評社 資料照) 中評社台北10月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案遭羈押禁見已經1個多月，各界關注台北地檢署是否會聲請延押柯文哲。由於京華城案首位遭收押被告台北市議員應曉薇羈押期限2個月，至本月29日止。檢方若擬聲請延押應女，最晚要在24日前向法院聲請，因此檢方若要聲請延押柯文哲，聲請延押的“Deadline”（關鍵日期）為24日。如果北檢未在24日前聲請延押應女2個月，京華城案就將在本月29日前偵結起訴柯文哲等人。



據《中時新聞網》報導，柯文哲涉及的“5大案”，北檢初步規畫先起訴京華城、政治獻金2案，起訴柯文哲罪名至少包括《貪污治罪條例》圖利罪、違背職務收賄罪、《刑法》背信罪等罪，且不排除對柯文哲等人具體求刑或建請從重量刑。至於柯遭檢舉、告發的北士科土地招商、魚果市場改建、南港轉運站BOT案“3大案”，北檢將繼續指揮廉政署北調組、肅貪組偵辦。



檢廉偵辦京華城案，因涉案的北市議員應曉薇8月27日意圖出境，遭拘提到案，檢廉28日大規模搜索威京集團，拘提威京集團主席沈慶京多人，訊後聲押禁見應、沈及應女助理吳順民3人，法官29日深夜裁准羈押應女，30日凌晨裁准羈押沈、吳2人。



依據《刑事訴訟法》第108條規定，“羈押被告，偵查中不得逾2月。在偵查中延長羈押期間，應由檢察官附具體理由，至遲於期間屆滿之5日前聲請法院裁定”。



應曉薇於8月29日遭裁定羈押，其羈押期限至10月29日止，檢方若要延押柯文哲，須先聲請延押應曉薇，而應女羈押期限為29日，依法檢方最晚須在羈押期滿的5天前，即24日前聲請法院裁定延押，如果檢方未在24日前聲請延押應，也就代表檢方不會聲請延押柯。