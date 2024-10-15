賴士葆：陸藉軍演告訴美國不要插手台灣問題

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月15日電（記者 楊騰凱）針對解放軍“聯合利劍－2024B”演習，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日表示，這場演習也是在告訴美國不要插手台灣問題，把台海內海化，現在大陸把台灣越勒越緊，我們卻束手無策，這是我們最擔心的。



這場演習是否也在對美國叫板？



賴士葆表示，這點當然沒錯，雖然越來越靠近台灣，但並沒有發射實彈，和2022前美國眾議院議長佩洛西來台時的演習狀況不一樣，不過這次演習要注意一點，就是大陸海警船有跟上參與演習，我們的海巡船艦大概3000噸，但對方都是萬噸的船，出動這麼大的海警船，意思就是把台海宣示成他們的內海，海警船正常巡邏。



賴士葆指出，儘管這次演習沒有打實彈，沒有劃設禁航區，某種角度看來好像雷聲大雨點小，但從另外一個角度仔細來看，就發現不是這樣子而已，因為現在大陸把台灣越勒越緊，這是我們最擔心的，然後當中國大陸在做這些事情的時候，你會發現我們束手無策，沒有任何可以回應的著力點，也無法阻止，只能看著大陸把台灣內海化。



賴士葆指出，而且講真的，這場演習與其說針對台灣，不如說針對美國，因為美日前陣子也在軍演，這場演習有點在回應美日，大陸傳達台海是他們的內海，美日不要干預，某種程度是藉由這樣場演習告訴美國不要插手台灣問題。