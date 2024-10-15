再爆涉京華城案　蔡壁如未進辦公室避爭議？

台中市府顧問蔡壁如辦公室。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月15日電（記者 方敬為）鏡周刊今天報導指出，台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如涉入台北京華城弊案，鼎越開發董事長朱亞虎曾傳訊告訴時任台北市長柯文哲，“壁如姐的薪水老闆會解決。”媒體一早赴蔡壁如位在市府的辦公室求證撲空，人沒進市府辦公，蔡後續透過LINE向媒體表示，“上班時間不回應新聞”。



民眾黨主席柯文哲陷京華城弊案，目前遭羈押禁見，近期追查金流鎖定柯文哲貼身帳房“橘子”許芷瑜，如今周刊又爆出，威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎供稱，沈慶京曾向柯文哲表達會幫忙處理蔡壁如的薪水，可疑對話曝光，朱亞虎以傳LINE告訴柯文哲“我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。”



周刊指稱，2020年3月，京華城容積率爭議不斷，鼎越開發董事長朱亞虎與威京集團主席沈慶京，到台北市政府市長室針對京華城容積率保住560%及爭取樓地板面積12萬平方公尺（容積率678%）等訴求，與時任台北市副市長彭振聲密會。



文中稱，當時柯才剛創立民眾黨，透露有資金缺口，雙方一拍即合，約定會互相幫忙。2020年3月底朱亞虎確認京華城容積率保住560%及以7名人頭匯假政治獻金行賄柯文哲後，同年4月1日隨即傳LINE給柯的大帳房李文宗，稱“小沈很小氣，7人210好了，感謝560”，朱亞虎也將這段文字傳給蔡壁如及民眾黨首任祕書長張哲揚。



上周在更裁庭中，在押的朱亞虎坦承以LINE傳這段文字給蔡壁如等3人，並表示“傳完柯文哲就會知道了”，證實蔡壁如及張哲揚也捲入京華城弊案。



民進黨籍台北市議員洪健益先前才指控蔡壁如是“京華城案隱藏版人物”，如今周刊又指稱其涉案，台中市媒體記者上午到中市府顧問辦公室求證，但辦公室空空如也，蔡壁如未進市府上班，僅透過LINE向媒體表示，“上班時間不回應新聞”。