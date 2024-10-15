陸圍台軍演　海巡弟兄爆訓練差、裝備差

大陸東部戰區14日展開圍台“聯合利劍-2024B”軍事演習。圖為台“海巡署”及海軍監控畫面。（“國防部”提供） 中評社台北10月15日電／中國大陸東部戰區14日展開“聯合利劍－2024B”軍事演習。台灣海巡調派巡防艇全程對應驅離。對此，政論節目《少康戰情室》主持人錢怡君14日在節目中分享一位海巡弟兄的爆料信，信中提到“海巡的裝備遠遠不足”。同場節目的來賓中國國民黨籍前“立委”林郁方聽完後強調，海巡人員、“國軍”弟兄基本的裝備不足，他們心裡就會毛毛的，就沒信心，連保護自己的信心都沒有，那怎麼去保護“國民”？



錢怡君14日在《少康戰情室》節目中表示，收到第一線海巡人員寫給她的一封信。她說，海巡弟兄當然是第二海軍，但裝備遠遠不足。錢怡君更分享該爆料者信件內容，該爆料者列出5點強調，第一點，“一線岸巡人員的槍械數不夠，很多單位都沒有配槍，而且每年訓練沒幾次，很多人可能連槍都拿不好”。第二點，“現在海巡還在用65K2步槍，65K2步槍是有嚴重瑕疵的，容易卡彈，難免提升膛炸的危險，射擊訓練每次卡彈都是用生命在處理”。



該爆料者提到第三點，“海巡現在干噸級以上的巡防艦衹有14艘，未滿干噸級巡防艦12艘。而大陸海警干噸級以上就有157艘，雙方在海上布點的艦艇配備噸數落差大”。第四點則是，“超過七成的守望哨未配置探照燈，7項偵蒐裝備，僅望遠鏡編裝率達標，難以及時發現海面目標”。



該爆料者最後說，“出海衝擊在第一線的海巡同仁防彈背心數量完全不夠，裡面還沒有抗彈鋼板，根本無法防彈。而且有些單位只配賦2至4件防彈背心，24小時輪流穿，夏天執勤防彈背心基本上整件都是濕透的”。



在同場節目中的藍委林郁方質疑，現在倉庫裡面有多少美國的飛彈？花了一大堆錢買美國飛彈，還要造潛艦，但很多基本的裝備都不夠，都非常的落伍。林郁方強調，不要以為打仗是飛彈在對峙。海巡人員、“國軍”弟兄也好，基本的裝備不足，他們心裡就會毛毛的，就沒信心，連保護自己的信心都沒有，那怎麼去保護“國民”？



林郁方最後表示，花大錢跟美國採購新式裝備，大家都不反對。但少買一枚飛彈，所有海巡弟兄的步槍，又新又好的步槍，全部都有了。一枚幾百萬美金的飛彈，只要少買一枚，他們全部都夠，建軍要很扎實的去建設“國防”戰力，不是好高騖遠。