大陸利劍B演習紅區有玄機？栗正傑示警1事

“聯合利劍-2024B”演習區域示意圖。（照片：解放軍東部戰區微博） 中評社台北10月15日電／大陸解放軍14日進行“聯合利劍-2024B”演習，海警艦艇展開環島巡航管控。對此，曾任烈嶼（小金門）指揮官的台灣退役陸軍少將栗正傑14日在政論節目表示，他特別注意到，東引、馬祖，圍的越來越小，大家反而最要擔心這地方，烏坵的守軍衹有幾十個人，解放軍以後會不會藉此就奪取一個小離島？。



大陸解放軍東部戰區新聞發言人李熹昨日上午5時許宣布，10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展“聯合利劍-2024B”演習。李熹強調，這是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



栗正傑14日在政論節目《新聞大白話》中表示，作戰一定講究時間、空間、力量，就時間來講，這次非常明顯視同作戰，我們軍人都講拂曉攻擊，早上五點鐘釋放出信號，就開始演習了，代表前一天晚上就已經在這些地方就位了，這跟以往不一樣，以往會有預告時間，但這次直接拂曉攻擊就到這幾個點了，而且選在周一早上，大家剛休完假，準備上班精神最不好的時候，對我們實施軍演。



栗正傑分析，以這次的空間跟上次做比較，這次的方塊比較小，但代表影響力會更大，北部兩塊就是針對基隆港、台北港和林口海灘；左邊第三個方格是針對台中港；左下就是針對高雄港；右下針對台東志航基地；右上針對蘇澳港，所以這幾個港口都很明確的有兵力部署。



栗正傑也說，他還特別注意到，東引、馬祖，圍的越來越小，大家反而最要擔心這地方，烏坵的守軍衹有幾十個人，解放軍以後會不會藉此就奪取一個小離島？