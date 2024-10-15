拚城市外交　盧秀燕：台中購物節連結國際

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，眾所期待的“台中購物節”今年將在10月24日登場，購物節活動邁入第六屆，已是全台知名，更是台中市拚經濟的重要活動，今年更希望能夠連結國際，促進城市外交與行銷，這次特別邀請各國駐台使節拍攝行銷廣告，希望吸引更多國際友人到台中來，連結國際、擴大規模，歡迎大家踴躍參加。



台中市政府15日召開市政會議，盧秀燕主持會議時宣布，2024台中購物節將在24日開跑，台中購物節今年邁入第六屆，已是全台規模最大購物節，萬眾期待，她要謝謝市府經濟發展局的同仁，每年都發想創新，加強購物節行銷，讓購物節的績效一年比一年進步。



盧秀燕表示，今年台中購物節有“兩個擴大”，第一個是“加重國際形行銷力道”，她希望購物節能夠成為台中城市行銷的重點活動，尤其是串連國際，促進城市外交，市府今年特別邀請各國駐台使節協助拍攝行銷廣告，這應該也是台灣第一次公布舉辦活動邀請國際使節拍廣告，期待藉此增進台中市的國際能見度，邀請海外友人探索台中文化。



盧秀燕說，第二個擴大是，邀請所有台中參與購物節的店家提供活動優惠、獎項等，提升消費者參與意願，過去五屆購物節是由市政府提出獎項優惠等誘因，例如抽現金、抽好宅，今年加入所有台中市商家提供的獎項、優惠等，可望使購物節消費額度再創佳績，市府與商家攜手“全城On sale”，擴大促銷力道，相信本屆購物節的拚經濟成績會更好。